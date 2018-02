Japanse schaatser test positief Olympisch 14 februari 2018

00u00 0

De eerste positieve dopingtest is een feit in Pyeongchang: de Japanse shorttracker Kei Saito werd bij een onaangekondigde controle op 4 februari betrapt op acetazolamide, een maskeermiddel. De 21-jarige sporter aanvaardde een voorlopige schorsing en verliet het olympisch dorp. In een persbericht ontkent hij wel bewust doping gebruikt te hebben. "Ik ben in shock. Dit moet per ongeluk gebeurd zijn. Ik zal vechten om mijn onschuld te bewijzen." Saito is reserve bij het 5.000m-aflossingsteam en is de eerste Japanner die op een editie van de Winterspelen betrapt wordt. (VH)