Exclusief voor abonnees Japanse premier: "Olympische Spelen gaan door zoals gepland" 16 maart 2020

00u00 0

Terwijl de hele (sport)wereld zich steeds meer zorgen maakt over Tokio 2020, lijkt de Japanse premier Shinzo Abe er gerust in te zijn. Op een persconferentie zaterdag benadrukte hij dat de Olympische en Paralympische Spelen niet op de helling staan. Dat is ook het standpunt dat het Internationaal Olympisch Comité al herhaaldelijk innam.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Spelen

sport

sportevenement

Tokio

IOC