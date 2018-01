Japanse overname zorgt voor onrust 00u00 0

Nu STVV is overgenomen door DMM en de Japanners het achterste van hun tong (nog) niet laten zien, heerst er wat onrust in de rangen. Staf, spelers en het huidig dagelijks beheer vragen zich af welke richting de Japanners zullen inslaan. Zullen ze STVV 'gebruiken' om bij de vleet Japanse spelers te stallen in de hoop zo een meerwaarde te creëren? Of zullen ze de huidige omkadering behouden en het team gericht versterken met Japans talent? Niemand wil persoonlijk reageren, ook niet op het feit dat de grote baas van DMM - niemand weet wie dat is - en de kersverse nieuwe voorzitter Yusuke Muranaka niet of amper in Sint-Truiden zullen te zien zijn. Dat heeft sowieso gevolgen. Want daardoor is manager Philippe Bormans zijn rechte beslissingslijn kwijt die hij wel had met Roland Duchâtelet. Voortaan zal hij zijn voorstellen moeten verdedigen bij de nieuwe financiële man Takayuki Yajima, die op zijn beurt zal moeten aankloppen bij Muranaka in Japan. Het zorgt voor onzekerheid, ook al kreeg Bormans te horen dat hij zeker mag aanblijven. Maar ook dat kan snel keren. Dinsdag komt er misschien al een beetje duidelijkheid. Dan is het nieuwjaarsreceptie op Stayen en zakt Muranaka met een delegatie van DMM af. De delegatie blijft een hele week. (FKS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN