Exclusief voor abonnees Japanse international voor W.-Beveren? 06 september 2019

Een beetje later dan gehoopt lijkt Waasland-Beveren dan toch zijn toptransfer beet te hebben. Yuki Kobayashi (27, Jap) moet de nieuwe draaischijf op de Freethiel worden. De achtvoudig international is transfervrij en tekent vandaag, als zijn keuring vlot verloopt, een meerjarig contract. Vorig seizoen speelde de centrale middenvelder 29 competitiewedstrijden voor Heerenveen en gaf daarin 8 assists. De optie in zijn contract daar werd niet gelicht, omdat hij dan als niet-EU-speler veel meer ging verdienen. (MVS)