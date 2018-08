Japanse duizendknoop niet meer uit te roeien in Vlaanderen 18 augustus 2018

00u00 0

De Japanse duizendknoop, een woekerplant die tot wel vier meter hoog kan groeien, lijkt onuitroeibaar in Vlaanderen. Dit jaar werden al 750 haarden geregistreerd langs gewestwegen, terwijl dat er in heel 2017 'maar' 571 waren. Ook langs onze waterwegen komt de plant veelvuldig voor, blijkt uit cijfers van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Vaak overwoekert hij verkeersborden of beschadigt hij wegen of voetpaden. De Japanse duizendknoop is een zogeheten 'invasieve exoot': hij hoort hier niet thuis en is een bedreiging voor inheemse planten, omdat hij veel sterker is. Voorlopig is nog geen enkel middel succesvol gebleken tegen het onkruid. (LVB)