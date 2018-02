Japanse bondscoach scout flauwe Morioka 12 februari 2018

Opvallende aanwezige in het Albertpark: Vahid Halilhodzic. De Bosniër is de bondscoach van Japan en kwam Ryota Morioka bekijken. De aanvallende middenvelder, die vier interlands telt en hoopt op het WK in Rusland, kon evenwel niet overtuigen. Morioka was afwezig, miste een grote kans op de aansluitingstreffer en moest in het slot naar de kant. Japan speelt in juni pas zijn volgende match, dan in en tegen Zwitserland. (PJC)

