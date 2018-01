Japans nieuwjaarsfeest op Stayen 00u00 0

De Japanse overnemer van STVV, DMM, pakte gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie uit met een groot Japans sake- en sushifeest. Sportief is het zeker dat er een budget verhoging zit aan te komen. Vraag is alleen met hoeveel. Vandaag is er een budgetmeeting op Stayen. Zeker is ook dat twee Japanners zich permanent in Sint-Truiden zullen vestigen. Met name Tagayuki Yajima, de financiële man, en Takayuki Tateishi, een ex-prof die als technisch directeur mee het sportieve beleid zal uitstippelen. In Japan is intussen met Yu Ogata ook iemand aangeduid die zich zal bezighouden met de voetbal-zaken van DMM. Yuseke Maranaka (foto), de nieuwe voorzitter van STVV, zal maar sporadisch naar België afzakken. Ook de eerste transfer vanuit het land van de rijzende zon is intussen een feit. STVV versterkte zich met de 19-jarige centrale verdediger Takehiro Tomiyasu, een jeugdinternational. Hij tekende een contract voor 3,5 jaar. (FKS)

