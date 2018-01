Japanners van STVV bekijken Morioka 19 januari 2018

Vier Japanners, onder wie voorzitter Muranaka, maken mee de verplaatsing naar Waasland-Beveren. Zij zullen daar met meer dan gewone belangstelling de prestatie van hun landgenoot Morioka volgen, is ons verteld. In de rand vernamen we dat STVV voor komend seizoen heel concreet mikte op Seck, die naar Genk verkaste. "De Japanners zullen sowieso serieus investeren. Bedragen doen niet ter zake. De sky is misschien wel de limit. Maar ze moeten nog o zo veel leren over het voetbalvlak", werd ons gezegd. Zeker is ook dat manager Bormans zijn functie in licht gewijzigde vorm behoudt. (FKS/MVS)

