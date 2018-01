Japanners stellen Meekers aan als nieuwe voorzitter STVV 30 januari 2018

STVV kwam gisteren op de proppen met een switch in de hoogste regionen van de club. Yusuka Muranaka zet een stapje terug en wordt als voorzitter opgevolgd door David Meekers (51). De Wellenaar was al langer nauw betrokken bij de club. Zo was hij al actief als voorzitter van de jeugd en de business club. Meekers raakte bij STVV betrokken via Roland Duchâtelet, een van de klanten van zijn accountant-kantoor. Hij treedt nu als voorzitter naar voor omdat de Japanse eigenaars van DMM.com liever een lokale pion aan het roer wilden. "Ik heb de voorbije weken en maanden een vertrouwensband met de mensen van DMM opgebouwd en dat leidde uiteindelijk tot de vraag om effectief voorzitter te worden. Lang moest ik daar niet over nadenken. Als supporter vond ik het mijn morele plicht om deze taak op mij te nemen. Ik ben trouwens overtuigd van de goede intenties van de eigenaars van de club", aldus de nieuwe voorzitter. Meekers garandeert de lokale verankering van de club en moet de brug met de fans intact houden. Voorganger Muranaka blijft actief in de raad van bestuur. De Japanner Takayuki Tateishi neemt de rol van Philippe Bormans als CEO over. Ex-voetballer Tateishi was eerder vooral in Japan actief, bekleedde er ook al een rol als coach en passeerde in 2006 bij het Italiaanse Hellas Verona. Zijn eerste taak wordt het aanstellen van een nieuwe technisch directeur. De club speurt naar een Belgisch profiel. Met David Yajima komt er ook een Japanse financiële directeur. Stan Niesen - eerder al werkzaam bij de NV Stayen - oefent voortaan de functie van commercieel directeur uit. (SJH/FKS)

