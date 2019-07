Exclusief voor abonnees Japanners lopen storm voor Tokio 2020 10 juli 2019

Olympische Spelen

Japan loopt duidelijk al storm voor de Olymische Spelen die op 24 juli 2020 in Tokio beginnen. In de eerste verkoopfase in juni werden al 3,2 miljoen tickets verkocht, meer dan 7,5 miljoen Japanners schreven zich voor die eerste 'loterij' in. In augustus wordt een tweede verkoop gepland. Voor buitenlandse bezoekers is de kaartenverkoop op 20 juni van start gegaan. Voor België is Eventeam de officiële verdeler: u kan online (www.eventeam.be/tokyo2020), per mail (olympics@eventeam-group.be) of telefonisch (02/893.00.50) tickets bestellen. (VH)