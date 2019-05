Exclusief voor abonnees Japanner met 246 zakjes cocaïne in maag sterft in volle vlucht 29 mei 2019

Een 42-jarige Japanner die 246 zakjes cocaïne had ingeslikt om ze te smokkelen, is gestorven aan boord van een vliegtuig tussen Mexico en Japan. De bolletjesslikker kwam uit het Colombiaanse Bogota en had in Mexico een aansluitende vlucht genomen. Het boordpersoneel zag dat de man met krampen kampte en dat zijn gezondheidstoestand achteruitging. Om die reden maakte het vliegtuig een noodlanding op de luchthaven van de Mexicaanse stad Hermosillo. Daar stelden dokters vast dat de man overleden was. Zijn dood was het gevolg van een overdosis, zo bleek uit de autopsie. In zijn maag en darmen zaten 246 zakjes cocaïne, van telkens enkele centimeters.