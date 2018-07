Japan zonder Honda en Okazaki, maar met Kagawa 02 juli 2018

Grote verrassingen hoeft u vanavond niet te verwachten bij de Japanners. Bondscoach Akira Nishino liet eerder al weten tevreden te zijn met wat zijn spelers in de eerste twee groepsmatchen gebracht hadden. De Japanner kiest dus ook tegen de Rode Duivels voor zijn vertrouwde 4-2-3-1-opstelling. Daarin is onder meer een belangrijke rol weggelegd voor Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), die als een nummer tien in steun van targetspits Yuya Osako (Werder Bremen) speelt. Voorts de gebruikelijke namen op de flanken, waar op links met Takashi Inui (Real Betis) de Japanse toernooirevelatie geposteerd staat. Met een goal, een assist en een bal op de lat is hij op dit WK de enige Samurai die echt indruk kon maken.

