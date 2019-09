Exclusief voor abonnees Japan wil radioactief afvalwater Fukushima dumpen in oceaan 11 september 2019

Japan zal radioactief afvalwater van de in 2011 door een tsunami verwoeste kerncentrale in Fukushima in de Grote Oceaan moeten dumpen. Dat zei de Japanse minister van Milieu gisteren. Energiebedrijf Tokyo Electric Power Company (TEPCO), dat verantwoordelijk is voor de opslag van het radioactief besmette water, zal tegen de zomer van 2022 geen plaats meer hebben om nog meer afvalwater op te slaan. Japan staat onder druk om het probleem aan te pakken voor de start van de Olympische Spelen, waarvoor ook Fukushima atleten zal ontvangen.