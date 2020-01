Exclusief voor abonnees Japan verstrengt regels om land te verlaten na vlucht Renault-topman 06 januari 2020

Het Japanse ministerie van Justitie noemt de vlucht van ex-Nissan- en Renault-topman Carlos Ghosn uit Japan onaanvaardbaar en vaardigt een internationaal arrestatiebevel uit. Het land heeft ook de borgtocht van Ghosn ingetrokken en zal de algemene regels om het land te mogen verlaten, verstrengen. "Zodat dit niet meer kan gebeuren", aldus de Japanse minister van Justitie Masako Mori. Ghosn wordt in Japan beschuldigd van fraude. Hij mocht zijn rechtszaak met huisarrest afwachten onder strenge voorwaarden, maar dook vorige week opeens op in het Libanese Beiroet. Hij zegt Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Dat wordt stellig ontkend. "Ons land heeft geschikte manieren om na te gaan of iemand schuldig is. De mensenrechten worden daarbij gegarandeerd."

