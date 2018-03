Japan oefent op Sclessin (2x) 07 maart 2018

De nationale ploeg van Japan zal eind maart twee vriendschappelijke matchen afwerken in Luik. Kawashima en co oefenen op Sclessin ter voorbereiding van het WK eerst tegen Mali (23/3) en spelen vervolgens in de Kirin Challenge Cup tegen Oekraïne (27/3). In november nog verloor Japan in het Jan Breydelstadion met 1-0 van de Rode Duivels.