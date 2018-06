Japan geeft voorkeur aan België: "Bang van fysieke kracht Engelsen" 28 juni 2018

Luttele uren voor de aftrap van hun slotduel tegen Polen weten ze bij Japan wat ze willen. "Groep H winnen en zo tegen België spelen", klonk het gisteren al bij de talrijke journalisten in Volgograd, waar de Samurai Blue vanavond hun leidersplaats in de poule proberen veilig te stellen. Naoko Okumura, journalist bij Asahi News, weet waarom. "We zijn bang van de fysieke kracht van de Engelsen. Ze zijn in staat om ons volledig te overbluffen, dat gevaar lopen we tegen België niet." Bovendien, zo klinkt het bij de Japanners, zijn de Rode Duivels geen onbekenden. "We hebben al vaak tegen jullie gespeeld", weet Shinya Komoto, Chef Sport van de Sports Nippon Newspaper. "In november verloren we in een oefenmatch maar nipt van jullie met 1-0. Intussen heeft onze ploeg grote stappen vooruit gezet... We hebben de indruk dat er voor ons misschien iets mogelijk is tegen de Rode Duivels." (MGA)

