Japan boven: Nishikori en Osaka in halve finale 07 september 2018

Hoogdagen voor het Japanse tennis. Dankzij Kei Nishikori (ATP 19), die Goffin-killer Marin Cilic (ATP 7) in een heruitgave van de finale van 2014 met 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 versloeg, en Naomi Osaka (WTA 19), die een verkouden Lesia Tsurenko (WTA 36) geen schijn van een kans gaf (6-1, 6-1). Zo staan er voor het eerst in de geschiedenis twee Japanse spelers in de halve finale van een grand slam. Osaka nam het afgelopen nacht op tegen Madison Keys (WTA 14). De finaliste van vorig jaar won in haar kwartfinale met 6-4, 6-3 van Carla Suarez Navarro (WTA 24). Een volledig Amerikaanse eindstrijd valt niet uit te sluiten.Iedereen ging er immers van uit dat Serena Williams (WTA 26) een maatje te groot zou zijn voor de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18). (FDW)

