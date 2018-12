Januzaj scoort kopie van WK-goal 06 december 2018

Waar hadden we dat eerder gezien? Adnan Januzaj sneed gisteren in het bekerduel tegen Celta de Vigo aan de rand van zestien naar binnen en krulde de bal vervolgens heerlijk in de verste hoek. Bijna een exacte kopie van zijn veelbesproken WK-goal tegen Engeland, waardoor België groepswinnaar werd. De Rode Duivel bracht Sociedad met zijn parel op een geruststellende 2-0-voorsprong. Genoeg voor de kwalificatie voor de achtste finales van de Spaanse beker. Zeven minuten voor affluiten kreeg Januzaj een applausvervanging. (VDVJ)