Januzaj out na tik op knie 02 juli 2018

Er komt voorlopig geen tweede wereldgoal. Adnan Januzaj moet forfait geven voor de 1/8ste finale tegen Japan. "Hij is out", sprak bondscoach Roberto Martínez. "Hij kreeg (zaterdagochtend, red.) een tik op de knie. Voor het overige is iedereen fit." Ondanks zijn knappe treffer tegen Engeland zou Januzaj normaal gezien op de bank beginnen. (PJC)