Januzaj: "Ik geraak fit voor Brazilië" 03 juli 2018

Met een dik ingepakte knie strompelde Adnan Januzaj door de wandelgangen in Rostov. Een en ander zag er gelukkig erger uit dan het was. "Drie à vier dagen rust moeten volstaan", zei de man van Real Sociedad. "Het was een stevige trap op training, kan gebeuren. Ik dacht eerst dat ik iets gebroken had, maar uiteindelijk bleek het allemaal wel mee te vallen. Voor de wedstrijd tegen Brazilië geraak ik zeker fit." Meer angst dan schade dus, een lijn die hij vlotjes doortrok naar de wedstrijd tegen Japan. "Ik was bang vanop de bank, ja", aldus de flankspeler. "Maar toen de aansluitingstreffer viel, wist ik honderd procent zeker dat we zouden terugkomen. Nu kunnen we met vertrouwen naar Brazilië." (MGA)

