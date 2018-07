Januzaj hervat training 06 juli 2018

00u00 0

De pijn is niet volledig verdwenen. Adnan Januzaj (knie) heeft gisteren in Dedovsk de groepstrainingen hervat, nadat hij eerder niet kon meespelen tegen Japan. Hoewel de aanvaller daarbij nog steeds een klein beetje last ondervond, moet hij in staat zijn om vanavond minstens op de bank te zitten. Voor het overige is elke Rode Duivel fit. Nog dit: pas ná de kwartfinales vallen de gele kaarten weg. Wie nu zijn tweede gele kaart van het WK pakt, mist dus wel een eventuele halve finale. Bij België moeten Vertonghen, De Bruyne, Meunier, Dendoncker en Tielemans opletten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Kazan

sport

sportdiscipline

voetbal

Tatarije

Vertonghen

Dendoncker

Meunier