Exclusief voor abonnees Januzaj en Sociedad op de sukkel 19 juni 2020

De herstart van La Liga is Real Sociedad en Adnan Januzaj niet goed bevallen. Na de 1-1 zondag in eigen huis tegen Osasuna, ging de Baskische club gisteravond met 2-0 onderuit bij Alavés, pas 12de in de stand. De goals van de thuisploeg vielen pas na de rust. Borja Sainz schoot op aangeven van Magallán in de 56ste minuut de openingstreffer binnen en diep in blessuretijd stelde Martin Aguirregabiria van dichtbij de overwinning veilig voor Alavés. Januzaj stond 90 minuten op het terrein, maar kon zelf niet voor doelgevaar zorgen. (VH)