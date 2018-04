Jani laat zijn 'shopping queens' weer los 10 april 2018

Jani Kazaltzis gaat weer shoppen. Of beter: hij láát shoppen. Want ook in het tweede seizoen van 'Shopping Queens' stuurt Vlaanderens bekendste stylist vier dames op pad om een zo stijlvol mogelijke outfit bij elkaar te winkelen. Met een beperkt budget en drie uur de tijd moeten de zelfverklaarde fashionista's zichzelf restylen volgens een bepaald thema. Ze beoordelen elkaars outfit en ook Jani geeft - hoe kan het ook anders - zijn ongezouten mening. Een opvallend gezicht in de eerste aflevering vanavond is Jill De Greef (28), bekend van het VIJF-programma 'Pink Ambition'. Samen met Julia (17), Zoë (20), en Babette (23) moet ze met een budget van 200 euro een wulpse Bella-Donna-look shoppen. Ze rennen de winkelstraten van Leuven in om daarna het beste van zichzelf te geven op de catwalk.

