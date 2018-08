Jani en Gert laten BV's dansen 21 augustus 2018

Van 2006 tot 2012 kon je op VTM naar 'Sterren op de dansvloer' kijken, maar daarna verdween de danswedstrijd van het scherm. VIER haalt het concept dit najaar uit de koelkast, in een nieuw jasje en met nieuwe presentatoren - Jani Kazaltzis en Gert Verhulst . Samen zullen ze bekende Vlamingen door "het dansavontuur van hun leven" loodsen. Acht weken lang zullen ze strijden om de titel van de beste danser, en VIER verwacht "technische hoogstandjes, heerlijke dansmoves en star quality, maar bovenal: tonnen emotie". 'Dancing With The Stars' zal vanaf half oktober op de buis zijn, vermoedelijk op vrijdagavond - om zo tegengewicht te bieden aan 'The Voice Kids' op VTM.

