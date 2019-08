Exclusief voor abonnees Jane Fonda eert "klein lief broertje" 19 augustus 2019

"Mijn klein lief broertje heeft tot op het einde gelachen." Met die woorden nam de 81-jarige Jane Fonda gisteren op sociale media afscheid van haar twee jaar jongere broer Peter, die vrijdag aan de gevolgen van longkanker is overleden. Peter Fonda werd vooral bekend als hoofdrolspeler in 'Easy Rider', de baanbrekende hippiefilm die hij in 1969 samen met Dennis Hopper maakte. De zoon van Henry Fonda - ook een beroemd acteur - zou nog in veel films meespelen, maar zou dat succes nooit evenaren. In 1997 werd hij wel genomineerd voor een Oscar, voor zijn rol in 'Ulee's Gold'. Volgens critici was dat de beste vertolking uit zijn carrière.

