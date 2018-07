Jana wil zwanger worden, maar kan minnaar niet opgeven: "Valentijn en orgasmes zijn voor mijn man" VERBODEN LIEFDES Annick Grobben

25 juli 2018

05u00 15 De Krant Één onbetekenende kus met een ander en haar schuldgevoel was zo groot dat Jana (29) wel heel zeker wist: dit nooit meer. Intussen houdt de jonge vrouw er al drie jaar een verboden liefde op na, terwijl ze nota bene samen met haar trouwe vriend aan een eerste kind wil beginnen. "Ik hou van twee mannen en dat is... zo jammer", zegt ze, vaak verdwalend tussen blijdschap en worsteling. "Ik wou dat ik met die affaire kon stoppen, maar mijn minnaar is gewoon te onweerstaanbaar."

Jana - een pittige spring-in-'t-veld, wereldwijs en hipster in de letterlijke zin van het woord - zet momenteel de grote lijnen van haar nog jonge leven uit. Samen met Dieter (31), haar ietwat ruig uitziende maar o zo lieve lief met zijn supermooie lach, voor wie ze tien jaar geleden als een blok door de knieën ging. Het festival- en reisgekke stel heeft zopas, na vier jaar samenwonen, een huis gekocht. Begin dit jaar is Jana met de pil gestopt. Haar biologische klok tikt, er mag een kind komen.

Maar wat Dieter niet weet en ook in geen honderd jaar zou kunnen vermoeden, is dat het meisje van zijn dromen, de mama van zijn toekomstige kind, al meer dan drie jaar een dubbelleven leidt. Een soort tweede, parallelle leven met Jeroen (42), die qua type en interesses zowaar zijn oudere broer had kunnen zijn. "Jeroen is klusjesman in de instelling waar ik als logopediste werk", zegt Jana, zich al bij voorbaat verontschuldigend voor het cliché waar ze ook niet om heeft gevraagd. "Uitgerekend kort nadat ik ben gaan samenwonen met Dieter, ben ik iets begonnen met Jeroen. Een oudere man die én een vrouw én twee kleine kinderen heeft."

SLETTERIG EN DOM

