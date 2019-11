Exclusief voor abonnees Jan Verheyen wilde Pico erbij in Kampioenenfilm 13 november 2019

"Weet je dat ik met het plan rondliep om ook Walter 'Pico' Michiels een rol te geven?", vertelde regisseur Jan Verheyen gisteren op de voorstelling van 'F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma'. "Maar ik had zeer snel door dat dat geen zin had. Voor de acteurs is dat een afgesloten hoofdstuk. Ik wilde Pico eens door het beeld laten lopen in een scène, maar dat bleek geen goed idee. Bovendien denk ik niet dat ik die mens een plezier doe door hem opnieuw in de spotlights te plaatsen." Acteur Jakob Beks - die van 1998 tot 2000 in de huid kroop van BTW, een neef van Xavier - mocht wel z'n opwachting maken. Verrassend, aangezien zijn personage allesbehalve populair was bij de kijkers. "Hij heeft veel bagger over zich gekregen", zegt Jan. "We wisten dus niet of hij wel wilde meedoen. An Swartenbroekx heeft hem gebeld, en hij zag dat gelukkig direct zitten. We hebben hem zo in ere hersteld, vind ik. BTW zorgt echt voor een heel toffe scène, maar dat moeten jullie zelf ontdekken", besluit Jan. (IDR)

