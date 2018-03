Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen strijd tegen farmasector 29 maart 2018

Jan Verheyen gaat samen met zijn echtgenote Lien Willaert het waargebeurde verhaal verfilmen van een vader die een gevecht aangaat met de farmasector om zijn doodzieke dochter te redden. 'Red Sara' wordt Liens eerste langspeelfilm, nadat ze eerder al enkele tv-reeksen en kortfilms regisseerde. Ze schreef trouwens ook het scenario. Dat is gebaseerd op het verhaal van William Massart, die in 2008 heel Vlaanderen mobiliseerde om geld in te zamelen voor zijn dochter Sandra. Zij lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Dokters en farmabedrijven geloofden niet dat ze kon genezen, en dus vocht hij jarenlang voor een behandeling. De opnames zijn vermoedelijk voor het voorjaar van 2019. (SD)

