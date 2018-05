Jan Van Looveren gaat alleen met vrouwen 'op weg' 03 mei 2018

Jan Van Looveren is helemaal klaar voor een tweede reeks 'Op weg met Jan', waarin hij avontuurlijke ritten aflegt op de meest spectaculaire wegen ter wereld. In tegenstelling tot vorig jaar kiest hij nu alleen voor vrouwelijke passagiers. Trekken onder anderen met hem op roadtrip: ex-zeilster Evi Van Acker én actrice en advocate Lien Van de Kelder. Van Looveren gaat ook nu weer voor een combinatie van avontuur en interessante gesprekken. "Noem het een mix van 'Reizen Waes' en 'Die Huis'." Vorig voorjaar reisde Jan met onder anderen Carry Goossens, Kamal Kharmach en Ann Tuts naar godvergeten wegen in Mongolië, Ethiopië, Bolivia en Alaska. "Op sommige plaatsen was het billen dichtknijpen", zo omschreef hij toen zijn avonturen. In juni mag Van Looveren aan zijn nieuwe avonturen beginnen. Seizoen twee van 'Op weg met Jan' zal niet voor 2019 te zien zijn op Eén. (MC)

