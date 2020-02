Exclusief voor abonnees Jan van Eyck is een 'blaaskaak' in nieuwste Suske en Wiske 13 februari 2020

In Gent is de nieuwe strip van Suske en Wiske voorgesteld die volledig in het teken staat van Jan Van Eyck. Niet toevallig, nu de Arteveldestad een heel jaar lang de beroemde schilder viert. Al komt hij er niet bepaald goed uit in 'De verloren Van Eyck', want Wiske noemt hem <<een blaaskaak>>. In de strip is de schilder van 'Het Lam Gods' een geheim agent. <<Het verdwenen paneel van 'De rechtvaardige rechters' was wat te evident als onderwerp>>, zegt scena- rist Vincent Bal. <<Van Eyck werd destijds door Filips De Goede op pad gestuurd om steden te gaan tekenen, maar dan specifiek voor militaire doel- einden, om te weten hoe men bepaalde steden kon aanvallen. Dat was ons uitgangspunt.>> In het verhaal komen enkele bekende Gentenaars voor — zoals de kibbelende neuzenverkopers, bijvoorbeeld — maar ook het circu- latieplan. De strip komt in een Gentse en een 'gewone' versie uit. (EDG)

