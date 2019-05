Exclusief voor abonnees Jan Van den Bosch uit 'Familie' gaat trouwen met jeugdliefde Fran 28 mei 2019

00u00 0

Binnen drie maanden stapt acteur Jan Van den Bosch (35), Zjef uit 'Familie', in het huwelijksbootje met Fran. Zij is intussen al vijftien jaar zijn partner en de moeder van hun kinderen Lou (7) en Sam (4). De twee zijn wel al een jaar verloofd, nadat Jan op zijn knie ging tijdens een motortrip in Duitsland - boven op een berg. "We hebben bewust gekozen om het nieuws niet aan de grote klok te hangen, maar familie en vrienden waren wel op de hoogte", aldus het koppel in 'Story'. "Omdat we al zo lang samen zijn, dachten de meesten dat het er niet meer van zou komen. Ook onze kinderen zijn door het dolle heen." Op 31 augustus geven Jan en Fran hun jawoord aan mekaar. "We kiezen voor een huwelijksbal met veel muziek. En onze trouwkledij hebben we samen gekocht." (CD)

