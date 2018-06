Jan Ullrich gescheiden 11 juni 2018

Jan Ullrich (44) en zijn vrouw Sara Steinhauser, zus van ex-prof Tobias, zijn al sinds eind vorig jaar uit elkaar. Dat meldt Bild am Sonntag. De twee vormden bijna dertien jaar een koppel en huwden in september 2006. Sara vertrok met de drie kinderen Max (10), Benno (7) en Toni (5) naar haar geboortegrond in de Zuid-Duitse regio Allgäu en trok in bij haar moeder. "Ik mis mijn kinderen", citeert de Duitse krant de voormalige Tourwinnaar (1997). Ullrich voegt er aan toe dat hij inmiddels met de 34-jarige Cubaanse Elisabeth - "we leerden elkaar kennen op Mallorca" - een nieuwe liefde vond. Volgens Bild kampt Ullrich met gezondheidsproblemen. 'Der Jan' weerlegt dat. "Ik ben 100% fit." (JDK)