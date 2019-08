Exclusief voor abonnees Jan Ullrich beboet voor mishandelen prostituee 29 augustus 2019

De Duitse oud-wielrenner Jan Ullrich (45) moet 7.200 euro boete betalen wegens het mishandelen van een prostituee, vorig jaar in een hotel in Frankfurt. Na zijn arrestatie werd hij tijdelijk opgenomen in een psychiatrische inrichting. De aan lager wal geraakte ex-Tourwinnaar zou de feiten gepleegd hebben onder invloed van drank en drugs. Aanvankelijk werd hem poging tot doodslag ten laste gelegd, maar het parket kwam daarop terug. Ullrich had de vrouw, die weigerde hem de ontvangen 600 euro terug te geven, bij de keel gegrepen. De aanklager beschouwde dat niet als levensbedreigend. Inmiddels heeft Ullrich zich bij de vrouw verontschuldigd en haar een schadevergoeding betaald. Aan het einde van zijn wielercarrière werd Jan Ullrich geschorst wegens dopinggebruik.

