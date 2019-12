Exclusief voor abonnees Jan Smit wordt vandaag 34 en is weer klaar om op te treden 31 december 2019

Op de laatste dag van het jaar is het feest ten huize Jan Smit. De Nederlander wordt vandaag 34 en geniet van vakantie in het buitenland. Midden november liet de zanger weten dat hij al zijn concerten voor de rest van het jaar had afgezegd omdat hij sukkelde met een acute laryngitis, een ontsteking van de stembanden en het strottenhoofd met heesheid of stemverlies tot gevolg. "Hoezeer dit me ook spijt naar al mijn trouwe fans toe, het is tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen. Ik wil mezelf opladen voor 2020, zodat ik in het voorjaar kan knallen met mijn nieuwe album", zei hij toen. Volgens zijn management is Jan ondertussen genezen en helemaal klaar om er vanaf januari weer in te vliegen en op te treden. De nieuwjaarsshows in Duitsland met Klubbb3, het trio dat Smit vormt met Christoff en Florian Silbereisen, gaan echter niet door. (JOBG)

