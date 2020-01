Exclusief voor abonnees Jan Smit geeft ook de komende maanden geen concerten 30 januari 2020

00u00 0

Jan Smit (34) focust voorlopig enkel op het Eurovisiesongfestival in mei, dat hij presenteert. Om opnieuw op te treden is het nog te vroeg. De Nederlandse zanger schrapte in november en december alle afspraken in zijn agenda omdat hij kampte met een keelaandoening en te veel hooi op de vork had genomen. Dinsdag ging hij na een rustpauze van twee maanden weer aan het werk. De loting van het Eurovisiesongfestival was een "heel fijn en tevens klein begin om te kunnen wennen aan überhaupt weer 'iets' doen", laat hij weten op sociale media. Maar liveshows geven lukt momenteel nog niet. "Ik heb contact met een aantal specialisten om te praten over de rollercoaster die mijn leven de afgelopen 23 jaar heeft gedomineerd. Dat proces kost aanzienlijk meer tijd dan ik me had voorgesteld. Ik heb me voorgenomen om écht de tijd te nemen die ik nodig heb om weer helemaal de oude te worden. Ik heb maar één lijf en heb gemerkt dat ook ik achteraf gezien toch géén robot blijk te zijn. Ik wil geen enkel risico lopen om het van kwaad naar erger te laten worden."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis