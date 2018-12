Jan Segers • Onze editorialist 2018 | DE KEUZE VAN ... 29 december 2018

00u00 0

26 mei

Cowboy Servais

De gezinsdag van CD&V in Bobbejaanland. Servais Verherstraeten doet een Dehaene: let the beast go! Onherkenbaar oogt Verherstraeten op dit beeld van fotograaf Nicolas Maeterlinck. Losgeslagen, letterlijk en figuurlijk, zoals u hem nooit in de Kamer ziet. Daar is hij de uiterst keurige en loyale fractieleider van CD&V, die zonder verpinken recht praat wat krom is, kin omhoog. Zullen we die stier eens op het spreekgestoelte van de Kamer hijsen?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN