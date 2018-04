Jan Schepens speelt Rubens 25 april 2018

00u00 0

Hij was al het Beest van Belle, is momenteel te zien als opa Weerwolf in 'Dolfje Weerwolfje', en nu is Jan Schepens (47) toe aan nóg een zoveelste musicalmetamorfose. In het openluchtspektakel 'Rubens' speelt hij de wereldberoemde Vlaamse schilder, en trekt daarvoor z'n mooiste barokke pak én nylonkousen aan. Als Peter Paul Rubens staat hij op een drijvend podium op de slotgracht van het kasteel de Merode in Westerlo. "Het decor is 77 meter lang, erg indrukwekkend. Het zal een hele work-out worden om die afstand te overbruggen. (lacht) Wat het nog unieker maakt, is dat ik met een live orkest mag spelen. Tegenwoordig investeert bijna geen enkele musical daar nog in." Bovendien staat Jan samen met liefst 150 figuranten en dansers op de planken. 'Rubens' is in augustus en september te zien. Tickets via www.historalia.be. (JOBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN