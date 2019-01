Jan Peumans kan niet lachen op N-VA-persconferentie 24 januari 2019

Jan Peumans (N-VA) heeft nog eens gedemonstreerd waarom we hem gaan missen in de nationale politiek: hij zegt wat hij denkt. Terwijl Zuhal Demir op een persconferentie hard haar best deed om te tonen dat ze sterke lijsten had gevormd voor Limburg, zat 'Peumie' te mokken omdat Vlaams Parlementslid Grete Remen geen verkiesbare plaats had gekregen. Het was op vraag van Peumans dat de onderneemster vijf jaar geleden bij N-VA kwam. Ze haalde een sterke score maar trapte op zere tenen, bijvoorbeeld met standpunten tegen Uplace. Volgens Remen, die de politiek verlaat, is ze genekt door krachten buiten N-VA Limburg. Waarop Peumans: "Als het van mij had afgehangen, was dit voorkomen." (DDW)