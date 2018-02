Jan Mulder over de situatie bij paars-wit: "volledig nieuw elftal kopen" 13 februari 2018

In onze voetbalwebcast Vista! kwam Jan Mulder terug op de slechte resultaten en het slechte spel van zijn geliefde paars-wit. "Het is problematisch", zei hij ontgoocheld. "Maar het verbaast me niets. Het wordt een volledig nieuwe club. Een nieuwe voorzitter, een nieuwe manager... Dat is toch heel ingrijpend allemaal. (met enige overdrijving) Volgend jaar moet er een heel nieuw elftal gekocht worden. Er moet wel iets gebeuren. Als ze vrijdag op STVV willen winnen, zal er véél beter moeten gepresteerd worden. Ik zet weinig