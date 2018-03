Jan Mulder krijgt dreigbrief omdat hij geen extra windmolens wil FT

16 maart 2018

00u00 0 De Krant "Bemoei je niet en blijf vooral thuis op 16 maart." Voetbalanalist Jan Mulder (72) heeft een brief met die boodschap in de bus gekregen. De Nederlander verzet zich hevig tegen de komst van extra windmolens in zijn thuisregio en zou daar vandaag over spreken op een infoavond. Die is nu uitgesteld.

Er is wel meer nodig om de ex-Anderlecht-speler van de wijs te brengen. Mulder is niet van plan zich op te sluiten in huis of zelfs de rolluiken naar beneden te halen, nadat z'n vrouw gisteren het dreigement vond in de brievenbus van hun huis in Nieuwolda, in de provincie Groningen. "Ik giechelde eerst een beetje toen ik over de brief hoorde, maar al vrij snel besefte ik dat dit eigenlijk een echte misdaad is." Afzender 'De Rode Haan' dreigt ermee zijn huis in brand te steken, getuige de lucifer die hij in de envelop gestopt had.

Mulder zou normaal vanavond spreken op een bijeenkomst in Meedhuizen, op 9 kilometer van zijn woonplaats. In de regio plannen ze zestien extra windturbines van ruim 200 meter hoog. Dat stuit op fel verzet in de landelijke dorpen. Ook Jan Mulder is geen fan. "Je moet weten: er stáán hier al zoveel windmolens. Nou ja, er is hier dan ook veel wind (lacht). Dus ik begrijp het aan de ene kant wel. Maar het is hier zo mooi. De horizon wordt volledig vernield door die dingen."

Ook een andere spreker, de Nederlandse oud-journalist Cees Stolk, kreeg deze week een dreigbrief in de bus. Die van Mulder kwam pas gisteren aan - hij bleek fout geadresseerd.

Aangifte

De organisator van het debat heeft intussen beslist de avond af te gelasten. "De veiligheid van de aanwezigen en in het bijzonder de sprekers kan door de bedreiging niet gewaarborgd worden."

Onze sportcolumnist deed gisteren onmiddellijk aangifte bij de politie. "Een logische stap. Ik heb er een onbehaaglijk gevoel bij. Dit moet tot op het bot onderzocht worden. Maar hé, jullie in België hoeven zich geen zorgen om me te maken. Ik leef nog. Het is een hele troost dat ik bij jullie welkom blijf en er veilig ben. Bedankt daarvoor (lacht)." (FT)