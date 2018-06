Jan Mulder: "De vrouwen toelaten, gewéldige zet van Martínez. Ik vrijde 's ochtends en scoorde 's middags 3 keer" Het Grote WK-interview: onze huisanalist kijkt in zijn Glazen Bol Sven Spoormakers

09 juni 2018

00u00 0 De Krant Jan Mulder (73) heeft nieuws: "Dit wordt mijn laatste WK." Maar het laatste of niet, hij heeft er zin in. "Nainggolan thuislaten, was een tactische blunder, maar Hazard en De Bruyne zijn superieur. En toch: er zit een microbe in de ploeg waar ik de vinger niet op kan leggen. Maar ik hoop zó dat het nu wél eens lukt." Gelukkig heeft bondscoach Martínez eraan gedacht de spelersvrouwen in Rusland een keertje te laten slapen bij hun mannen. "Ik deed het eens met mijn Johanna op zondagochtend en 's namiddags scoorde ik drie keer."

Heb je er zin in, Jan?

"Ja. Gek genoeg was ik tégen dat toernooi: Rusland vind ik geen aantrekkelijk land - dat regime van Poetin, bedoel ik dan. Want Sint-Petersburg is práchtig. Maar de manier waarop ze de wereldbeker hebben gekregen, met een volledig corrupte FIFA. Bah."

Toch zegt geen enkel land: 'We boycotten het WK.'

"Er is zelfs geen protest. Dat was in 1978 wel even anders - of toch in Nederland. Het was beschamend dat er toen in Argentinië gevoetbald is, ter glorie van Jorge Videla. Er werden mensen onder de stadions gemarteld. Mensen werden uit vliegtuigen gegooid. Dat is nu anders: zó erg is zelfs Poetin niet. België moet het WK niet boycotten."

Maar goed, politiek of niet: jij hebt er zin in. Nou, ik niet. De match tegen Portugal heeft de voorpret vergald.

"Ik heb een dag later Duitsland zien spelen - de Grote Favoriet. Verloren. Tegen Oostenrijk, voor het eerst in 32 jaar. Die match was geen draak: het waren twéé draken. Maar inderdaad, het publiek loopt niet echt warm. Er zit altijd een soort microbe in dat elftal waar ik de vinger niet op kan leggen. Het is zelden optimaal. Het is nooit all the way - ze zijn een kwartier flitsend en sprankelend, snel tempo, maar nooit negentig minuten."

