Jan Kriekels is opnieuw gelukkig in de liefde 30 augustus 2018

Zijn ex Kirsten trouwde eerder dit jaar al, en nu is ook Jan Kriekels (58) weer gelukkig in de liefde. De excentrieke zakenman/kunstenaar uit 'The Sky Is The Limit' verloor zijn hart aan de Limburgse schone Barbara Monika Rodriguez (36). Dat schrijft 'TV Familie'. Aan de foto's op sociale media te zien, zijn de twee hopeloos verliefd. Barbara deelt voortdurend innige kiekjes van hen twee, waarbij ze liefdevolle tekstjes schrijft. "Ik val op klasse, intelligentie en charme", vertelt ze. "Bovendien moet er een vonk zijn en een ongelooflijke connectie. Zoiets gebeurt niet vaak." Haar naam klinkt eerder Spaans, maar Barbara is afkomstig uit Polen. Ze studeerde economie en psychologie in haar thuisland, en kwam op haar 24ste in het Limburgse Beringen terecht. Intussen is ze zaakvoerster van haar eigen kledingmerk, Angelo Demoni. Ze ontwerpt de collecties en staat er ook zelf model voor. Vorig jaar won ze de internationale missverkiezing Miss Top of the World. Ze heeft ook een 12-jarige zoon uit een vorige relatie. Kriekels' ex Kirsten gunt hen een mooie toekomst samen. "Ik wens hen veel liefde en succes toe", laat ze weten. (TK)

