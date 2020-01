Exclusief voor abonnees Jan Jambon vindt toch extra geld voor cultuur 15 januari 2020

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft dan toch extra geld 'gevonden' voor de cultuursector. Toen hij in november vorig jaar aankondigde 60% te willen besparen op de projectsubsidies, werd dat op luid protest onthaald. Oorspronkelijk zou Jambon - ook bevoegd voor Cultuur - 3,4 miljoen euro verdelen, verspreid over twee rondes. In plaats daarvan wordt nu, alleen al in de eerste ronde, 4 miljoen vrijgemaakt. Daardoor zullen alle culturele projecten die door de bevoegde commissie als 'zeer goed' beoordeeld werden, 90% van het geadviseerde bedrag ontvangen. Hoeveel geld Jambon in de tweede ronde kan uitkeren, is nog niet duidelijk. Hij gaat nu op zoek naar overschotten en kijkt daarvoor ook naar de andere leden van zijn regering.

