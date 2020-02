Exclusief voor abonnees Jan Jambon op de koffie bij Viktor Orban 13 februari 2020

Een omstreden bezoek was het dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan de Hongaarse premier Viktor Orban bracht. 's Middags diende sp.a nog en spoedresolutie in - die wat later weer verworpen werd -om Jambon te dwingen over de democratie en de rechtstaat te praten met Orban. En Jambon legde het uiteindelijk ook op tafel, zei hij: "Niet om de oppositie gerust te stellen, maar omdat de Vlaamse regering en ik dat ook effectief wilden doen." De brexit en de handelsrelatie tussen Vlaanderen en Hongarije kwamen ook ter sprake. Maar over de manier waarop Hongarije vluchtelingen behandelt, werd dan weer gezwegen. "We hebben heel veel topics behandeld, ook de moeilijke, maar dat is niet specifiek aan bod gekomen", aldus Jambon. (FME)

