Jan Jambon gaat naar Auschwitz 20 januari 2020

00u00 0

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) brengt morgen een bezoek aan Auschwitz. Dat kadert in de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige concentratiekamp van de nazi's. Vanavond woont Jambon een symposium en galadiner van de European Jewish Association (EJA) bij, waar hij het in een speech onder meer over collaboratie in Vlaanderen zal hebben. Ook andere politici, onder wie Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) en Kamerleden Hendrik Bogaert (CD&V) en Michael Freilich (N-VA), zullen een bezoek brengen aan Auschwitz. Volgende week, op 27 januari, is er nog een internationale herdenkingsplechtigheid met staats- en regeringsleiders van over de hele wereld. Ook koning Filip en koningin Mathilde zullen aanwezig zijn.

