Jan Hautekiet gaat met pensioen, "superfan" Karolien Debecker neemt over 30 maart 2018

Radiomaker Jan Hautekiet (62) gaat begin volgend jaar met pensioen. Gisteren heeft de VRT bekendgemaakt dat MNM-presentatrice Karolien Debecker hem zal opvolgen. De presentator is momenteel bezig aan het laatste seizoen van 'Hautekiet' op Radio 1. In dat programma staan de meningen, ervaringen en expertise van luisteraars centraal. "Wij geven de luisteraars een stem", zegt Jan Hautekiet. "Soms brengen ze zelfs thema's aan. Zo is ons eigen dictee ontstaan." Dit najaar al zal Debecker, bekend van 'Generation M' op MNM, een programma maken voor Radio 1, waarin de luisteraars ook een rol zullen spelen. Ze zegt sinds haar 14de al "de grootste fan van Jan Hautekiet te zijn".

