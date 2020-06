Exclusief voor abonnees Jan Fabre 20 juni 2020

Jan Fabre (1958) is zowel bekend voor zijn theaterwerk als zijn plastisch werk en was op kunstgebied altijd al een controversieel figuur. Zo beplakte hij in 2000 de zuilen van de Gentse Universiteitsaula met echte ham, wat leidde tot relletjes. In 2012 was het weer prijs. In het kader van een filmproject van Fabre werden katten omhoog gegooid, waarop de dieren met een smak op de trappen van het Antwerpse stadhuis terechtkwamen. Ook in 2013 kwam Fabre in opspraak, nadat hij op een tentoonstelling in Eupen vogelspinnen door een veld met scheermesjes had laten lopen.

