Jan Devriese • Onze columnist 2018 | DE KEUZE VAN ... 29 december 2018

00u00 0

27 mei

Winnaar

Daniel Ricciardo gooit zich stijlvol in een zwembad nadat hij de formule 1-race in Monaco heeft gewonnen. Bijna alle lenzen zijn op hem gericht, maar dit beeld toont waar het écht om gaat: een winnaar is een groep. Net zoals de verliezer een eenling is. Alleen de allergrootsten kunnen leven met dat dubbele besef.

