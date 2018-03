Jan De Wilde vanavond op podium De Leege Platse 16 maart 2018

Kleinkunsticoon Jan De Wilde (74) treedt vanavond om 20 uur op in Gemeenschapscentrum De Leege Platse. Meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis in één leven. De voorbije jaren trok Jan De Wilde voor het eerst sinds lang weer op tournee. In 'Dag meneer De Wilde' wordt hij begeleid door een bende talentvolle muzikanten met een grote staat van dienst, en dat staat garant voor een hartverwarmend concert. Met het beste van vroeger én met nieuwe liedjes. Tickets kosten in voorverkoop 14 euro en aan de deur 16 euro. Meer info: 051/48.00.61. (DBEW)