Jan De Nul opnieuw in zee met Colruyt voor windmolenpark 11 juli 2018

Baggeraar Jan De Nul heeft een contract ondertekend met Parkwind, het windenergiefiliaal van Colruyt, voor de bouw van Northwester II, het zevende windpark voor de Belgische kust. Het gaat om 23 windmolens op 48 kilometer voor de kustlijn. De Nul zal instaan voor het design, de bouw en installatie van 23 funderingen, het transport en installatie van de kabels en het transport en installatie van de windturbines zelf. De werken starten in juni volgend jaar en zouden tegen 2020 rond moeten zijn. Northwester II moet tegen dan voldoende energie opwekken voor 220.000 gezinnen. Het is al de derde maal dat De Nul en Parkwind met elkaar in zee gaan.

